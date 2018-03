Moderados do Irã questionam táticas atômicas do presidente O maior partido reformista do Irã questionou abertamente a política nuclear do presidente Mahmoud Ahmadinejad na sexta-feira, um dia depois de os Estados Unidos terem imposto novas sanções contra a República islâmica. A Frente de Participação Irã Islâmico também advertiu sobre o recrudescimento da crise com a comunidade internacional, pedindo a revisão da política nuclear iraniana. "O governo devia acabar com suas políticas aventureiras", disse Mohsen Mirdamadi, secretário-geral do partido, a um público de 200 pessoas durante uma reunião do partido. Na quinta-feira, os Estados Unidos classificaram a Guarda Revolucionária iraniana como proliferadora de armas de destruição em massa, e acusaram a força Qods de dar apoio a terroristas. O governo norte-americano também impôs sanções a mais de 20 empresas, bancos e pessoas físicas do Irã. Mirdamadi criticou a retórica anti-Ocidente do presidente Ahmadinejad, afirmando que o Irã está ficando cada vez mais isolado desde que ele assumiu o poder, em 2005. "Podemos impor o sofrimento das sanções e outras medidas severas a nossa nação, como resultado de uma auto-exaltação ilógica e irreal?", disse Mirdamadi ao público, que incluía o ex-presidente reformista Mohammad Khatami. "Podemos exibir uma imagem brutal e aventureira da nação iraniana com nossa conduta inadequada e com discursos impróprios?" É raro que haja críticas internas sobre a política nuclear iraniana, já que o assunto é considerado questão de segurança nacional. Os reformistas acham que o Irã deveria suspender o enriquecimento de urânio, retomando a postura do ex-presidente Khatami. Países do Ocidente acusam o Irã de estar desenvolvendo armas atômicas. O Irã afirma que só quer gerar energia elétrica. "Ahmadinejad adotou as táticas erradas, que estão empurrando o país na direção de um grave confronto com o mundo", disse Mirdamadi à Reuters. Embora a última palavra em questões de Estado seja do líder supremo aiatolá Ali Khamenei, muita gente responsabiliza o governo de Ahmadinejad pelo impasse.