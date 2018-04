Mohsen Rezaei, de apoiador a crítico do governo iraniano

Militar de grande prestígio no Irã, Mohsen Rezaei é o único membro da corrente conservadora que se atreveu a enfrentar o atual presidente, o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, e a criticar com dureza todas as suas medidas. Nascido em 1954 em Masyed Suleiman, Rezaei se formou em economia antes de se unir a milícias que lutaram contra a autocracia do último xá da Pérsia, Mohamad Reza Pahlevi.

Consolidada a revolução, o militar foi um dos fundadores da Organização dos Muyahidin Islâmicos, criada para defender a nova República Islâmica. Em plena guerra com o Iraque, e com apenas 26 anos, foi promovido a chefe do Corpo dos Guardas Revolucionários, força de elite que dirigiu até 1997.

Durante esse tempo, foi acusado pela Argentina, junto com outros quadro importantes dirigentes do regime, de ter sido um dos autores intelectuais de um atentado contra um centro judeu em 1994, que matou 85 pessoas em Buenos Aires. Passou para a política em 1999, ano em que se candidatou nas eleições parlamentares dentro de uma organização política conservadora, mas não foi eleito.

Rezaei também é próximo ao ex-presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanayaní, que atualmente é secretário-geral do influente Conselho de Discernimento para o Bem do Estado, órgão que media as disputas entre o Parlamento e o poderoso Conselho de Guardiães. Em 2005, tentou a Presidência pela primeira vez, mas se retirou da disputa dois dias antes dos comícios para favorecer Ahmadinejad.

Quatro anos depois, volta a competir com o presidente com um programa que promete neutralizar os "partidarismos" e formar um governo de unidade nacional que fortaleça o Estado e ressuscite a economia. Muito crítico sobre a política externa de Ahmadinejad, Rezaei se define como um conservador moderado.

O militar afirma que a atual administração colocou o Irã à beira de um abismo, e diz que irá realizar uma reforma estrutural na economia frente ao alto índice de desemprego, além das promessas de controle da inflação e de redução da pobreza. Ele também critica Ahmadinejad por ter isolado o país e ter se lançando em uma aventura com o programa nuclear de Teerã.