Morrem 13 pessoas numa série de ataques no Iraque

Pelo menos 13 pessoas, entre elas seis membros de uma mesma família, morreram nas últimas horas numa série de ataques da insurgência em diferentes pontos do Iraque, informaram nesta quarta-feira, 29, fontes policiais iraquianas. Segundo as fontes, cinco policiais iraquianos e um civil morreram nesta madrugada, quando dezenas de insurgentes atacaram um posto de controle no sul de Mossul, 400 quilômetros ao norte de Bagdá. Os rebeldes enfrentaram os policiais antes de fugir. Não se sabe se houve vítimas entre os agressores, acrescentaram as fontes. Em outro incidente, na terça-feira à noite, um grupo de insurgentes invadiu a casa de uma família no bairro Abu Ogeil, em Tikrit, 170 quilômetros ao norte de Bagdá. Eles mataram uma mulher e cinco de seus filhos. As fontes não souberam informar o motivo do ataque. No nordeste de Mossul, na terça-feira à noite, um policial foi morto a tiros por um grupo de homens armados. Outros dois policiais foram feridos gravemente quando um suicida detonou um cinturão de explosivos na mesma cidade.