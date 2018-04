Morrem três militares dos EUA em 'operações bélicas' no Iraque

Três membros da Força Aérea dos Estados Unidos morreram na última quinta-feira, 1º, em "operações bélicas" ao norte de Bagdá, informou, na noite de sexta-feira, 2, o comando americano. Os três militares foram mortos perto da base aérea americana da cidade de Balad, 80 km ao norte da capital. Eles trabalhavam no Escritório de Pesquisas da Força Aérea, informou um breve comunicado. Com as novas baixas, chega a 3.848 o total de militares americanos que morreram no Iraque desde que a coalizão multinacional liderada pelos EUA invadiu e ocupou o país, em março de 2003. Em outubro, 39 soldados americanos morreram no Iraque. O número de norte-americanos mortos desde a invasão do Iraque chega a 3.848 .