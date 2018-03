Morrem três palestinos em choques com soldados de Israel

Três milicianos palestinos morreram nesta sexta-feira, 26, em confrontos com soldados israelenses no norte e sul de Gaza, segundo o Exército de Israel. Dois militares ficaram feridos. No norte de Gaza, dois ativistas palestinos morreram e dois militares israelenses ficaram feridos num tiroteio, segundo um porta-voz militar. O terceiro miliciano palestino foi morto perto da cidade de Khan Yunes, no sul da faixa, acrescentou. Segundo a imprensa local, o terceiro ativista é da Jihad Islâmica. O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, aprovou na quinta-feira, 25, um pacote de sanções contra Gaza que inclui cortes no fornecimento de eletricidade e combustível.