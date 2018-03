Morte de soldado provoca susto na partida de Sarkozy de Israel

Agentes de segurança encerraram bruscamente a visita do presidente da França, Nicolas Sarkozy, a Israel depois de um guarda de fronteira aparentemente ter-se suicidado durante a cerimônia de despedida, informou a polícia israelense. Veja também: Assista ao vídeo da CNN Sarkozy e o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, foram retirados às pressas do local. As primeiras informações sobre o episódio ainda são confusas, mas a polícia local assegura que não houve tentativa de assassinato contra nenhum dos dois líderes. O tiro provocou pânico na cerimônia. A primeira-dama francesa, Carla Bruni, e o presidente francês correram em direção às escadas do avião francês cercados por guarda-costas. O premiê israelense, Ehud Olmert, também foi levado rapidamente para um automóvel cercado por oficiais da segurança. Segundo a rádio Israel, o soldado morto estava a cerca de 200 metros do avião. Duas mulheres que integravam as tropas e presenciaram o tiro desmaiaram e foram atendidas no local.