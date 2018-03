Mortes de civis e militares dos EUA no Iraque caem em outubro As mortes de civis no Iraque por conta da violência caíram em outubro para o nível mais baixo no ano, mostraram números do governo nesta quarta-feira, ressaltando a afirmação do comando militar dos Estados Unidos de que um aumento nas tropas está reduzindo o derramamento de sangue. Mortes de militares dos EUA também caíram de forma significante em outubro --até agora, 36 foram registradas no mês, a menor taxa desde março de 2006, bem abaixo das 65 mortes em setembro. Números dos ministérios iraquianos da Defesa, Interior e Saúde registraram 758 civis mortos por causa da violência em outubro, junto com 117 policiais e 13 soldados iraquianos. Em setembro, esse dado foi de 884 civis, 62 policiais e 16 soldados. A comparação entre os dois meses representam uma forte queda mensal no ano. O maior número foi marcado em janeiro, quando 1.971 pessoas morreram, e total mensal ficou bem acima de 1.000 mortos até setembro. Generais dos EUA dizem que os números mostram que a estratégia de acrescentar 30 mil soldados no Iraque este ano teve impacto significante na segurança. Segundo eles, forças de segurança do Iraque também estão cada vez mais eficazes contra grupos insurgentes e milícias. Bush tem dito que a estratégia precisa de tempo para funcionar, e avisou o Congresso esperar que entre 20 mil e 30 mil soldados sejam retirados dos país em julho de 2008, à medida que forças iraquianas ganham experiência.