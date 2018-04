Mousavi diz não estar otimista sobre recurso contra eleição

Jovem iraniano picha mensagem de apoio a Mousavi na Torre da Liberdade, em Teerã. Foto: AP

TEERÃ - O candidato derrotado à presidência do Irã, o reformista Mir Hussein Mousavi, disse nesta segunda-feira, 15, em um comunicado em seu site na internet que não está otimista sobre o resultado do recurso para anular a eleição que será analisado pelo Conselho dos Guardiães - instância executiva da teocracia xiita.

Nesta segunda-feira, milhares de pessoas saíram às ruas de Teerã para protestar contra a vitória de Ahmadinejad, desafiando uma proibição do Ministério do Interior. Mousavi esteve no protesto, em sua primeira aparição pública desde o resultado eleitoral. Apesar da proibição, as forças de segurança não tomaram nenhuma atitude contra os manifestantes. Enquanto caminhavam pelas ruas de Teerã com cartazes com os dizeres "onde está o meu voto?" e gritando "morte ao ditador", em referência a Ahmadinejad, os opositores encontraram dezenas de simpatizantes do governo.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, ordenou uma investigação sobre as acusações de fraude eleitoral supostamente cometidas nas eleições presidenciais do país na semana passada, segundo afirmou nesta segunda-feira, 15, a TV estatal iraniana. Mousavi entrou com um pedido na Justiça solicitando que o pleito seja anulado, citando irregularidades. A ação será julgada dentro de 10 dias.

Ahmadinejad e o Ministério do Interior negaram as acusações de irregularidades na eleição. O país entrou no terceiro dia de protestos contra a reeleição