Mousavi pede mais protestos no Irã; tiros são ouvidos na capital

O líder da oposição no Irã Mirhossein Mousavi pediu a seus partidários neste domingo, 21, para continuar os protestos sobre a contestada eleição presidencial, em um desafio direto à liderança da República Islâmica. Helicópteros sobrevoavam Teerã e tiros podiam ser ouvidos no norte da capital, um reduto do ex-primeiro-ministro reformista Mousavi. "Protestar contra mentiras e fraude (nas eleições) é um direito seu (iraniano)", disse ele em um comunicado em seu website. "Em seus protestos, continuem a mostrar comedimento. Eu espero que as forças armadas evitem danos irreversíveis", adicionou.

NOTA DO EDITOR: a Reuters e outros veículos de comunicação estrangeiros estão sujeitos a restrições determinadas pelo Irã na realização de reportagens, filmagens e fotos em Teerã.

Imagem Imagem deTeerã no sábado, 20, que deixou 10 mortos e 100 feridos. Foto: Reuters, via Tweeter

Os confrontos entre a polícia e manifestantes que deixaram um saldo de 17 mortos e mais de cem feridos ontem na capital, segundo divulgou hoje a TV estatal. A polícia está nas ruas. Só no sábado morreram pelo menos 10 pessoas. O destaque deste domingo foi a prisão da filha e de outros 4 parentes do ex-presidente Hashemi Rafsanjani, um dos homens mais poderosos do Irã, por terem participado de uma manifestação ilegal.

Os parentes foram solfos no início da tarde, mas a filha continua detida. Pelo menos 24 jornalistas e blogueiros foram presos desde os protestos deflagrados com a reeleição de Mahmoud Ahmadinejad, por motivos ainda não esclarecidos na maioria dos casos. Segundo a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF), os jornalistas se tornaram um "alvo prioritário" do governo do Irã. Mousavi disse que as mortes e as detenções em massa de seus partidários iriam criar uma divisão entre a sociedade e as forças armadas do país.

Os comentários de Mousavi vieram após clérigos pró-reforma intensificarem as críticas às autoridades do Irã após mais de uma semana de protestos sem precedentes no país contra seus líderes.

A contestada eleição de 12 de junho, que reelegeu o presidente conservador Mahmoud Ahmadinejad, gerou as manifestações mais violentas desde a Revolução Islâmica que derrubou o governo apoiado pelos Estados Unidos em 1979.

As autoridades chamaram os manifestantes de 'terroristas', uma indicação de sua determinação em reprimir os protestos.

Nos distritos pró-Mousavi no nordeste de Teerã, os simpatizantes entoavam palavras de ordem de cima dos telhados dos prédios e casas, uma tática usada em 1979.

"Eu ouvi disparos repetidamente enquanto as pessoas entoavam Allahu Akbar (Deus é grande) na região de Niavaran", disse uma testemunha, que pediu para não ser identificada.

Outras testemunhas afirmaram ter ouvido tiros no distrito de Zaferaniyeh, no norte da capital. Não havia relatos de mortos até o momento.