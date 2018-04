Mousavi pede que Conselho de Guardiães anule eleições no Irã

A campanha do candidato reformista Mir Hussein Mousavi pediu neste sábado ao Conselho de Guardiães do Irã que revise os "erros" ocorridos nas eleições presidenciais realizadas na sexta-feira e anule seu resultado. Com 94% das urnas apuradas,o Ministério do Interior concedeu a vitória ao presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, com 64% dos votos, o dobro do obtido por Mousavi.

Em entrevista coletiva, o chefe do comitê de supervisão dos votos do candidato reformista, Ali Akbar Mortazaminpour, disse que "os erros" cometidos não são um "símbolo da democracia iraniana", e por isso pediu ao poderoso Conselho que os avalie e repita o pleito.

Em um comunicado, Mousavi atacou o que chamou de manipulação eleitoral. "Estou avisando que não vou me render a isto. O resultado o que vimos está balançando os pilares do sistema de governo sagrado da República Islâmica do Irã. O povo não respeita quem toma o poder por meio de fraudes. Não me renderei a essa perigosa manipulação", afirmou.

Entre os "erros", o chefe do comitê citou a ausência de cédulas nos colégios eleitorais, apesar de terem sido confeccionadas ao menos cinco milhões a mais que o necessário.Além disso, falou de obstáculos ao trabalho dos delegados de cada candidato e a interrupção das mensagens via telefone celular. Logo após o fim da votação, Mousavi afirmou que tinha vencido as eleições presidenciais do Irã com "grande distância sobre seu rival".

Em entrevista coletiva oferecida em sua sede de campanha, o ex-primeiro-ministro iraniano assegurou que as pesquisas de boca-de-urna de seus delegados lhe outorgavam uma ampla vitória, que aconteceria sem a necessidade de um segundo turno.

No entanto, poucos minutos depois a agência estatal "Irna" se antecipava à Comissão Eleitoral Nacional e assegurava que o presidente tinha vencido a disputa com mais de 60% dos votos. Esse índice foi mantido de forma quase inalterada pelo Ministério do Interior desde que começou a divulgar os resultados parciais da apuração.Às 11h locais (2h30 de Brasília), com 94% das unas apuradas, Ahmadinejad tinha conquistado 64,78% dos votos, o dobro de seu principal rival.