Mousavi recorre para anular eleição e pede resistência pacífica

O candidato derrotado à presidência do Irã, o reformista Mir Hussein Mousavi, divulgou uma nova carta na internet neste domingo, 14, na qual diz ter pedido a anulação da eleição ao Conselho dos Guardiães da Revolução. Ele chamou a vitória do presidente Mahmoud Ahmadinejad de farsa e pediu que seus partidários sigam resistindo aos resultados oficiais do pleito de maneira pacífica.

"Hoje submeti meu pedido formal ao conselho para cancelar o resultado da eleição (...) Eu os aconselho a continuar a oposição civil e legal de forma pacífica", disse Mousavi. "Eu recuso totalmente os procedimentos em curso e as evidentes e abundantes violações na lei no dia das eleições". O paradeiro de Mousavi é desconhecido desde sexta-feira. Alguns meios de comunicação locais e estrangeiros afirmam que o candidato está detido em seu domicílio, o que não pôde ser confirmado.

Mais cedo, a polícia iraniana informou ter detido 60 oposicionistas acusados de incitar a violência. Segundo a oposição, até 100 reformistas foram detidos, entre eles lideranças como o ex-vice-ministro de Assuntos Exteriores Abdula Ramezamzadeh, e o diretor-geral da plataforma reformista "Frente de Participação", Mohsen Mirdamadi. Também está detido o irmão do ex-presidente Mohammed Khatami, Mohammed Reza Khatami.

Censura

Há relatos de que muitos iranianos estejam demonstrando sua revolta e frustração com a reeleição do presidente Ahmadinejad por meio de mensagens publicadas no site de relacionamentos Twitter, um dos poucos a permanecer acessível.

As autoridades iranianas teriam bloqueado o acesso a sites como Facebook e YouTube, numa tentativa de calar as vozes da oposição. Linhas de celular também teriam sido cortadas para impedir que manifestantes se comuniquem.

Eleição contestada

Ahmadinejad teve 62% dos votos contra 33% de Mousavi, segundo dados da comissão eleitoral. O comparecimento na eleição foi de mais de 80%. Na primeira eleição de Ahmadinejad, na qual ele venceu com 65% dos votos, o comparecimento foi de 48%. Segundo a comissão eleitoral, Mousavi teria perdido até em seu próprio distrito, apesar do enorme número de seguidores que atraiu durante a campanha. Segundo analistas, sempre que o comparecimento nas eleições iranianas é alto, os reformistas costumam ser favorecidos.

Espera-se que Ahmadinejad faça um comício hoje na capital do país para celebrar sua vitória.