Mousavi rejeita proposta de recontagem de votos no Irã

O líder da oposição no Irã, Mirhossein Mousavi, rejeitou uma proposta do governo de recontar 10% de todas as urnas da eleição presidencial, disse um aliado do líder à Reuters neste sábado, 27.

"Este tipo de recontagem não irá remover as ambiguidades...Não há outra maneira senão anular a votação...Alguns membros deste comitê não são imparciais", disse o aliado, segundo um comunicado de Mousavi que deve ser publicado em breve em sua página na Internet.