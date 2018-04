Moussavi critica o regime e exige que ele limpe as mentiras

O líder da oposição iraniana, Mir Hussein Moussavi, advertiu à República Islâmica que deve "limpar as mentiras e as atitudes desonestas" que ameaçam destruir o sistema. Em um documento postado em seu site, o ex-primeiro-ministro advertiu ao regime que deve permitir os protestos ou enfrentar as consequências.

Suas palavras representam um claro desafio ao líder supremo da Revolução iraniana, o aiatolá Ali Khamenei, que na sexta-feira negou as denúncias de fraude eleitoral da oposição e exigiu que se colocasse um fim às manifestações de rua se quisesse evitar "um derramamento de sangue".

"Não nos opomos ao sistema islâmico e a suas leis, mas às mentiras e às ideias desviadas. Só buscamos uma reforma", afirmou Moussavi. "O povo espera de seus governantes honestidade e decência porque muitos de nossos problemas se devem às mentiras. A revolução islâmica deve ser o caminho", acrescentou.

O Irã é palco de protestos e violentos confrontos desde que há uma semana o Ministério do Interior concedeu ao atual presidente Mahmoud Ahmadinejad uma polêmica vitória por uma surpreendente maioria absoluta. Moussavi denuncia que o triunfo é consequência de uma fraude maciça que foi planejada com meses de antecedência.

A situação foi especialmente tensa neste sábado, uma vez que as Forças de Segurança e as milícias islâmicas "Basij" reprimiram com violência uma tentativa de manifestação no centro de Teerã. As consequências da repressão são desconhecidas com exatidão, porque as autoridades iranianas vetaram a presença da imprensa internacional nas ruas do país.

Mesmo assim, testemunhas informaram que houve dezenas de feridos e de detidos. No final do dia, Moussavi pediu a seus seguidores para continuar com os protestos e a empreender uma greve geral em todo o país. Além disso, se mostrou disposto a se sacrificar em favor da luta.