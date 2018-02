Mulher-bomba deixa ao menos 56 xiitas mortos no Iraque

Reuters e Associated Press,

Uma mulher-bomba detonou seus explosivos no meio de uma multidão de peregrinos xiitas e deixou ao menos 56 mortos e outros 117 feridos nesta segunda-feira, 1º, em Bagdá, capital do Iraque, segundo o porta-voz do departamento de segurança da cidade. Entre os mortos estão 18 mulheres e 12 crianças.

O ataque ocorreu quando milhares de muçulmanos xiitas lotavam as ruas para o início de uma peregrinação de 40 dias para o ritual do Arbain, que comemora o aniversário de morte de um religioso reverenciado. Os xiitas caminham até a cidade de Karbala, 80 quilômetros ao sul de Bagdá.

A fonte indicou que alguns feridos estavam em condições críticas e que o número de mortes poderia aumentar.

No domingo, três grupos de peregrinos que saíam de diferentes zonas de Bagdá em direção a Karbala. Todos foram alvos de ataques nos quais dez pessoas ficaram feridas, segundo fontes do Ministério do Interior.

Ante o começo das celebrações da comunidade xiita, das quais participam dezenas de milhares de pessoas, o governo de Bagdá passou a aplicar um plano de segurança para proteger os fiéis de eventuais ataques terroristas. Os atentados, entretanto, continuam a ocorrer durante a peregrinação.