Mulher-bomba mata 40 peregrinos xiitas no sul de Bagdá

Pelo menos 40 pessoas morreram e 60 ficaram feridas nesta sexta-feira quando uma mulher-bomba promoveu um ataque suicida contra peregrinos xiitas numa área ao sul de Bagdá, informou um oficial da polícia iraquiana. O alvo do ataque mais mortífero deste ano no Iraque foi uma procissão da qual participavam centenas de pessoas. A maior parte das vítimas do ataque era composta de mulheres e crianças, prosseguiu a fonte. Este é o terceiro dia consecutivo de ataques contra a peregrinação à cidade sagrada de Kerbala, cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá. A mulher-bomba acionou seus explosivos em uma tenda à margem de uma rota de acesso à cidade sagrada. A maior parte das vítimas era composta de mulheres e crianças. O ataque ocorreu entre as cidades de Mussayib e Iskandariah, num ponto situado a menos de 20 quilômetros de Kerbala, onde é celebrada atualmente a Ashura, luto anual de 40 dias de lamentação que sucedem a "Ashura", aniversário da morte, no século Os ataques contra peregrinos parecer ser parte de uma campanha extremista sunita para alimentar o conflito sectário que quase mergulhou o país numa guerra civil há dois anos. Na quinta-feira, um homem-bomba matou pelo menos oito peregrinos e feriu mais de 50 na cidade sagrada de Kerbala.