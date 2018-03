Mulher-bomba mata pelo menos 11 pessoas no Iraque

Uma mulher-bomba matou 11 pessoas em um atentado no centro de Baquba nesta quarta-feira, 8, informaram funcionários iraquianos. O ataque, que também deixou 19 feridos, ocorreu em frente a um fórum em Baquba, capital da província de Diyala, uma das áreas mais violentas do país. O chefe do conselho provincial, Ibrahim Bajilan, disse que aparentemente tratava-se de um duplo atentado suicida. Porém o homem que acompanhava a suicida e também detonaria explosivos falhou e foi preso. As forças de segurança isolaram a área imediatamente após o incidente para facilitar a retirada dos feridos. Baquba e as áreas vizinhas sofrem com o aumento dos atentados realizados por mulheres-bomba, nos últimos meses. Isso apesar dos esforços dos Estados Unidos para recrutar e treinar mais mulheres para as forças iraquianas. Baquba é um ex-bastião da Al-Qaeda, localizado 60 quilômetros a nordeste de Bagdá. Uma das "vantagens" das mulheres-bomba é que suas vestes largas facilitam que os explosivos sejam escondidos. Além disso, elas geralmente não passam por algumas das revistas a que os homens são submetidos.