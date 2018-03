Mulher bomba mata sete pessoas no nordeste do Iraque Seis membros de uma patrulha local e um civil foram mortos em um ataque de uma mulher bomba no nordeste do Iraque na quinta-feira, afirmou a polícia. O ataque na cidade de Baquba, capital da província de Diyala, a 65 quilômetros ao nordeste de Bagdá, matou outras 24 pessoas. O ataque foi o mais recente de uma série na conturbada província. Não foi possível identificar imediatamente a autoria do ataque, mas a organização sunita al Qaeda tem procurado atiçar as tensões na província de Diyala, que apresenta misturas étnicas e religiosas. Dois ataques de homens-bomba mataram pelo menos 20 pessoas em Baquba neste mês. Diversos ataques suicidas foram promovidos por mulheres nos últimos meses. As mulheres chamam menos a atenção de oficiais de segurança masculinos por causa das normas árabes sobre relações entre homens e mulheres.