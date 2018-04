Na Rússia, Ahmadinejad proclama fim dos impérios

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, declarou nesta terça-feira, 16, que "a época dos impérios terminou" e considerou imprescindível elaborar novos mecanismos e estruturas políticas e econômicas internacionais. O iraniano se absteve de fazer qualquer referência sobre a situação em seu país, onde a oposição lidera protestos há quatro dias contra a reeleição do presidente na votação da semana passada.

Veja também:

Conselho de Guardiães do Irã anuncia recontagem de votos

Irã proíbe imprensa internacional de cobrir protestos

Pela internet, iranianos resistem e organizam protestos

Ali Khamenei, líder supremo, torna-se árbitro político

Obama se diz 'profundamente preocupado' com crise no Irã

Para Lula, protesto é choro de ''perdedores''

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Podcast: Possibilidade de fraude na eleição é grande, diz especialista

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

"É evidente que a época dos impérios terminou e que jamais renascerão", disse Ahmadinejad na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, organização regional da qual participa como observador. O governante denunciou que o atual sistema político-econômico mundial é antiquado, e considerou ser urgente criar novos mecanismos de gestão de crise e solução dos conflitos internacionais.

"O Iraque segue ocupado, no Afeganistão reina e se propaga a falta de ordem, o problema palestino segue sem solução, enquanto os Estados Unidos estão imersos em crises econômicas e políticas, sem sinais de solução, e seus aliados também não podem resolver estes problemas", manifestou. Segundo Ahmadinejad, "os eventos e desordens internacionais demonstram que o sistema político e econômico mundial está enfraquecido". "Estamos convencidos de que os problemas atuais estão ligados à visão do mundo e que se aproxima o fim do controle exercido sobre o mundo pelas estruturas políticas e econômicas existentes", indicou, segundo a agência russa Itar-Tass.

O líder iraniano, que faz as gestões para a entrada formal do Irã na Organização de Cooperação de Xangai (SCO, em inglês), tinha previsto inicialmente chegar na segunda-feira a Yekaterinburg, mas adiou a visita "por razões pessoais", segundo fontes diplomáticas russas. Desde a reeleição de Ahmadinejad, no sábado, Teerã é palco de violentos protestos da oposição para denunciar fraude eleitoral, nas quais pelo menos sete pessoas morreram.

A Chancelaria russa não fez declarações oficiais sobre as eleições no Irã e só o vice-ministro de Exteriores, Serguei Riabkov, afirmou que o pleito é "um assunto interno do povo iraniano". "Aprovamos a realização destas eleições e damos as boas-vindas ao reeleito presidente do Irã na terra russa", disse Riabkov durante uma entrevista coletiva.