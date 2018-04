Não haverá trégua em Gaza sem libertar soldado, diz Israel

O governo israelense afirmou neste sábado, 14, que não alcançará nenhum tipo de acordo de cessar-fogo com o movimento islâmico Hamas sem a libertação do soldado Gilad Shalit, preso pelo grupo desde 2006. Em comunicado, o primeiro-ministro, Ehud Olmert, ressalta que a prioridade é a segurança dos habitantes do sul do país e a soltura do refém. Israel diz ainda investirá todos os seus esforços para obter seus objetivos, assinalando que qualquer "decisão será adotada...levando em conta as novas circunstâncias criadas pelas eleições" parlamentares desta semana, em que a direita, com um discurso mais duro contra o Hamas, tem quase garantida a formação do próximo governo. Mais cedo, o Hamas acusou Israel de impedir a conclusão de uma trégua consolidada no território palestino ao mudar de postura sobre a duração do acordo. O grupo afirmou que o governo israelense teria pedido um cessar-fogo ilimitado, e não de um ano e meio como previsto nas negociações, segundo o porta-voz Fawzi Barhum. De acordo com o grupo islâmico, os últimos ataques de Israel contra a Faixa de Gaza e sua obstinação são obstáculos impostos aos esforços de trégua, responsabilizando os Estado judeu pelas "consequências da perigosa escalada". O Egito é responsável pela mediação das negociações indiretas entre Israel e o Hamas. Segundo a proposta apresentada, o governo israelense levantaria gradualmente os bloqueios das fronteiras do território palestino em troca do fim do tráfico de armas e dos ataques de foguetes contra o sul de Israel. Em paralelo, o Cairo negocia a troca de Shalit, capturado por militantes de Gaza em uma invasão da fronteira em 2006, por centenas de prisioneiros do Hamas. O grupo exige que as questões sejam discutidas separadamente, mas Israel condiciona o cessar-fogo à soltura do soldado refém.