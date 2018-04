Negociação do Estado palestino começa logo, diz Olmert O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, disse na segunda-feira que as negociações formais para a criação do Estado palestino devem começar logo depois da conferência de paz patrocinada pelos EUA nesta semana, mas alertou que há obstáculos significativos pela frente. "Certamente em curtíssimo prazo teremos de nos sentar, e haverá mais reuniões entre as equipes de ambas as partes", disse Olmert a jornalistas, sem citar datas. "Estamos entrando num processo que tem infinitos buracos na estrada, mas queremos avançar." (Por Jeffrey Heller)