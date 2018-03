Negociador iraniano para crise nuclear renuncia

O principal negociador do controverso programa nuclear do Irã, Ali Larijani, renunciou ao cargo, informou o governo do país neste sábado, 20. Ele era o responsável pelos contatos com os países ocidentais que acusam Teerã de possuir planos para a construção de armamentos nucleares. O porta-voz do governo Gholam Hossein Elham não deu razões especificas para a decisão de Larijani, que ocupava o cargo de secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Elham disse apenas que o diplomata pretende agora focar em "outras atividades políticas". "Larijani pediu para sair várias vezes. Agora, o presidente Mahmoud Ahmadinejad aceitou", disse Elham. Ainda de acordo com o porta-voz, o vice-chanceler iraniano para assuntos europeus e americanos, Saeed Jalili, deve substituir Larijani, cuja renúncia terá efeito imediato. Os Estados Unidos e outras potências ocidentais acusam o Irã de ter planos secretos para desenvolver uma bomba atômica. Teerã rejeita a acusação, e afirma que seu programa nuclear tem fins pacíficos. Segundo analistas, a saída confirma as suspeitas de que Larijani teve desavenças com o presidente Ahmadinejad. Os dois estariam em desacordo sobre como conduzir as negociações com o Ocidente. Linha-dura Considerado um político linha-dura em consonância com os líderes religiosos que de fato mandam no país, o presidente não estaria satisfeito com a abertura de Larinjani em negociar com as potências ocidentais. Embora tenha apontado pessoalmente Larijani para o cargo, Ahmadinejad teria sucumbido às pressões do supremo líder iraniano, Aiatolá Ali Khamenei, que seria favorável a uma postura mais dura nos contatos com o Ocidente. O porta-voz Elham destacou, no entanto, que a política iraniana para questão nuclear não deve mudar com a troca. Na próxima terça-feira, 23, o novo negociador Saeed Jalili deve se encontrar com o chefe da política externa da União Européia, Javier Solana. A renúncia acontece poucos dias após uma visita a Teerã do presidente russo, Vladimir Putin. No encontro, Putin defendeu o direito de o Irã manter um programa nuclear pacífico. A imprensa iraniana relatou que Putin ofereceu uma nova proposta para resolver a polêmica com o Ocidente. Texto ampliado às 10h02