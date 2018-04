Negociador nuclear iraniano é absolvido de espionagem

Uma Corte iraniana absolveu um dos mais importantes negociadores de assuntos nucleares do Irã, Hossein Mousavian, da acusação de espionagem, embora ele tenha sido considerado culpado de atuar contra o governo de Teerã. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 27, por um porta-voz da Justiça do país. O governo iraniano acusou Mousavian no início do mês de passar informações para estrangeiros, incluindo membros da Embaixada britânica. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, chegou a chamá-lo de "espião" e "traidor". "Haviam três acusações contra Mousavian: espionagem, posse de documentos confidenciais e propaganda contra o sistema. Ele foi considerado inocente das duas primeiras, mas culpado de prograganda contra Teerã", disse a porta-voz Ali Reza Jamshidi. Ela não deu detalhes da possível pena do acusado. Segundo a BBC, Mousavian é próximo do ex-presidente Hashemi Rafsanjani, algumas pessoas sugeriram que a prisão pode estar ligada a uma luta de poder dentro da elite política no país. Ele foi detido em maio por "questões de segurança".