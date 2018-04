Nenhum obstáculo impedirá o curso nuclear do Irã, diz Khamenei

TEERÃ - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse na quarta-feira, 22, que o curso nuclear do país não mudaria independentemente das sanções internacionais, assassinatos e outras pressões.

"Com a ajuda de Deus, e sem prestar atenção na propaganda, o curso nuclear do Irã deve continuar de maneira firme e séria... Pressões, sanções e assassinatos não terão resultados. Nenhum obstáculo irá impedir o trabalho nuclear do Irã."

Khamenei falava à televisão estatal logo após um supervisor nuclear da Organização das Nações Unidas declarar um colapso nas conversas com o Irã, que buscavam fazer com que o país abordasse as suspeitas de que estaria encobrindo o desenvolvimento de capacidade para armas nucleares.

A República Islâmica nega, afirmando que seu programa de enriquecimento de urânio é apenas para fins pacíficos de geração de energia.

Porém, a recusa do Irã em restringir atividades nucleares delicadas que podem ter propósitos civis ou militares, e seu histórico de confidencialidade e restrição às inspeções, atraíram duras sanções da ONU e, separadamente, dos EUA e da União Europeia, que agora miram as exportações de petróleo, vitais para a economia do país.

Os EUA e Israel não descartaram recorrer para ações militares contra o Irã caso concluam que a diplomacia e as sanções não impedirão o Irã de desenvolver ogivas nucleares.