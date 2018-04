Netanyahu chama Livni e Barak para formar governo em Israel Benjamin Netanyahu, em sua primeira declaração como primeiro-ministro, disse na sexta-feira querer formar um governo de união nacional com o centrista Kadima, partido de Tzipi Livni, e o partido Trabalhista, de esquerda. "Eu chamo a líder do Kadima, Tzipi Livni, e o líder do Partido Trabalhista, Ehud Barak, e digo a eles: vamos nos unir para assegurar o futuro do Estado de Israel. Eu peço para encontrá-los para discutir com um amplo governo de união nacional para o bem do povo e do Estado", disse Netanyahu.