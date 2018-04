Netanyahu diz que formará coalizão com 'parceiros naturais'

O presidente do partido israelense Likud Benjamin Netanyahu disse nesta segunda-feira, 16, que começará a formar uma coalizão com os "parceiros naturais" da legenda assim que possível, informou o jornal Haaretz. Na quarta-feira, o presidente de Israel, Shimon Peres, começará os contatos com os líderes dos partidos políticos com representação no Parlamento para a tarefa de apontar quem será encarregado da formação do próximo governo. Ele ressaltou que não pedirá que o Kadima, da chanceler Tzipi Livni, e o Likud que formem uma coalizão. Veja também: Livni descarta governo de coalizão com Netanyahu em Israel Perfil: Livni, a 'senhora limpa' da política israelense Perfil: Netanyahu tenta reconduzir direita israelense ao poder Enviado do 'Estado' comenta expectativas Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel Conheça os principais partidos israelenses Com 28 deputados, Livni, do centro, venceu as eleições do país, mas tem poucas possibilidades para conseguir uma coalizão diante a maioria conservadora no próximo Parlamento. O ex-primeiro-ministro Netanyahu, segundo colocado, com 27 cadeiras, está em situação mais confortável por ter mais chance de formar coalizão com o terceiro partido, Yisrael Beiteinu, de direita ultranacionalista, que conseguiu 15 das 120 vagas no Parlamento. Em Israel, o candidato mais votado não necessariamente obtém o cargo de primeiro-ministro, mas aquele que consegue formar uma coalizão. Segundo o Haaretz, Livni disse que somente aceitaria um governo de união com o Likud se uma coalizão rotativa fosse formada, na qual os dois partidos se revezariam no poder. "Na quarta-feira às 18h (13h de Brasília), me entregarão os resultados oficiais", disse nesta segunda Peres em um ato público com estudantes, ao anunciar que após esta formalidade poderá começar a receber os dirigentes políticos. O presidente tem a difícil missão de resolver um dos piores impasses política israelense desde a década de 1980 e escolher o novo primeiro-ministro israelense. Peres descartou pedir a Livni e Netanyahu que formem um governo de união nacional porque considera que é seu dever "responder ao desejo do povo". "O povo me pediu que considere os resultados das eleições de forma honesta e de acordo com a lei, e comunicarei minha decisão após ouvir a todos os partidos", explicou ele.