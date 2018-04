Netanyahu e Abbas trocam farpas sobre Jerusalém

Abbas, que estava falando numa conferência no Qatar, disse que nos últimos anos Israel tem travado uma batalha final, que visa tirar as características árabe, muçulmana e cristã da Jerusalém Oriental, que Israel conquistou da Jordânia, durante a Guerra de 1987 no Oriente Médio.

Netanyahu chamou os comentários do líder palestino de "um discurso grosseiro e exaltado, vindo de alguém que diz que está empenhado em buscar a paz".

"(Abbas) sabe muito bem que não há fundamento nos seus comentários desprezíveis," divulgou o escritório de Netanyahu, em comunicado.

As duras palavras vindas de ambos os lados enfatizaram o quanto a cidade sagrada tem sido um ponto de impasse nas negociações de paz entre Israel e Palestina, que fizeram pouco progresso nos últimos anos.

Os palestinos querem Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado, que eles estão tentando criar na Cisjordânia e na Faixa da Gaza.

Netanyahu, que se opõe à divisão da cidade, disse que Jerusalém tem sido a "eterna capital do povo judeu" há milhões de anos. Ele disse que Israel continuará a manter os locais sagrados da cidade e a liberdade de culto para todos.