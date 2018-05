Netanyahu é reeleito líder do Likud em Israel

O ex-premiê israelense Binyamin Netanyahu foi reeleito para a liderança de seu partido, o Likud, com 73% dos votos. Seu principal adversário, Moshe Feiglin, obteve 23% dos votos. Em um discurso em Tel Aviv, nesta terça-feira, 15, Netanyahu prometeu concentrar os esforços do Likud - principal partido de oposição de direita - para trazer uma nova liderança para Israel. Pesquisas de opinião recentes sugerem que Netanyahu teria sucesso em uma eventual candidatura ao cargo de primeiro-ministro, que já ocupou de 1996 a 1999. No ano passado, o Likud, sob a liderança de Netanyahu, foi derrotado nas eleições parlamentares. Mas, de acordo com correspondentes da BBC em Israel, sua popularidade cresceu nas pesquisas de opinião desde a guerra no Líbano, em agosto de 2006. As eleições gerais em Israel estão marcadas para 2010. No entanto, os níveis de aprovação do governo do primeiro-ministro Ehud Olmert - do partido Kadima - vêm caindo, e alguns analistas afirmam que as eleições poderão ser antecipadas para o final deste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.