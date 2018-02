Netanyahu embarca para visita oficial à Rússia

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viaja neste domingo, 14, para a Rússia, em sua primeira visita oficial ao país desde que assumiu o cargo, há pouco mais de um ano.

Netanyahu se encontrará em Moscou com o presidente russo, Dimitri Medveded, e com o primeiro-ministro, Vladimir Putin, além de outros importantes membros do governo, informou a Chancelaria israelense em comunicado divulgado neste domingo.

Também estão previstos encontros com a comunidade judaica da Rússia. O chefe do Governo israelense voltará ao país na próxima terça-feira, 16.

O vice-primeiro-ministro e chanceler de Israel, Avigdor Liberman, visitou na semana passada o Azerbaijão, onde se encontrou com o presidente do país, Ilham Aliyev, e com seu homólogo, Elmar Mammadyarov.