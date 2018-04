Netanyahu oferece ministérios para Livni integrar governo

O líder do partido direitista israelense Likud, Benjamin Netanyahu, se reunirá neste domingo, 22, com a presidente do Kadima, Tzipi Livni, para negociar sua entrada em um governo de coalizão, que recebeu a incumbência de formar há dois dias, oferecendo ministérios e protagonismo na ação governamental. Veja também: Irã é a maior ameaça da história de Israel, diz Netanyahu Irã tem urânio enriquecido para produzir bomba Perfil: Livni, a 'senhora limpa' da política israelense Perfil: Netanyahu tenta reconduzir direita israelense ao poder Para tentar convencer Livni, que declarou que iria para a oposição, Netanyahu oferecerá um acordo de "plena cooperação" e a redação conjunta das diretrizes de ação do novo governo, segundo fontes que participam das negociações citadas pelo jornal Ha'aretz. O líder do Likud, quem já foi primeiro-ministro de Israel entre 1996 e 1999, também oferecerá à atual chefe da diplomacia dois ministérios de peso para seu partido, a escolher entre Defesa, Finanças e Relações Exteriores, além de outros de menor importância. Netanyahu disse ainda que suspenderá as conversas com partidos à sua direita no arco parlamentar até que Livni dê uma resposta definitiva. Na sexta-feira passada, o presidente de Israel, Shimon Peres, encarregou Netanyahu formar governo após constatar que tinha mais apoios para armar uma coalizão, pois o Likud, que obteve 27 deputados, passou à frente do Kadima, com 28, com os apoios recebidos do nacionalista Yisrael Beiteinu, terceiro colocado, com 15, e outros.