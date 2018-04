Netanyahu será chamado a formar governo em Israel--presidência O líder da direita Benjamin Netanyahu será chamado a formar o próximo governo israelense, informou o gabinete do presidente Shimon Peres em um comunicado. O líder do partido Likud se encontrará com o chefe de Estado em breve para receber um convite oficial para formar um governo, disse a nota. Ele terá seis semanas para montar um gabinete de coalizão.