Netanyahu sugere que campanha em Gaza possa ser 'operação continuada' O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira que a campanha militar de Israel na Faixa de Gaza poderá ser uma operação estendida e acusou os comandantes do Hamas de usar "selvageria" contra civis da mesma forma que os militantes do grupo radical Estado Islâmico no Iraque.