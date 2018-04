Netanyahu vê Hamas como 'representante terrorista' do Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a organização palestina Hamas é um "representante terrorista do Irã" que nunca será capaz de reconhecer Israel, e insistiu em sua proposta de um Estado palestino desmilitarizado como base para um processo de paz.

"O que há de errado na existência de um Estado palestino desmilitarizado, que não possa ser uma ameaça para Israel?", perguntou Netanyahu, em entrevista publicada nesta terça-feira, 23, pelo diário alemão "Bild". "O Hamas defende a destruição de Israel e o assassinato dos judeus. Se mudasse de opinião, deixaria de ser o Hamas", afirmou.

Para Netanyahu, a primeira reação de "grande parte do mundo" diante da ofensiva no começo do ano na Faixa de Gaza foi de "simpatia" em direção a Israel, e só quando a imprensa começou a oferecer uma perspectiva parcial do ataque dos soldados israelenses mudou essa percepção.

Netanyahu chega hoje a Roma, onde manterá uma série de reuniões com dirigentes italianos, entre eles o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, e chegará a Paris na quarta-feira para se reunir com o presidente francês, Nicolas Sarkozy. A Itália é o principal parceiro comercial do Irã na União Europeia (UE).

Esta noite, o líder israelense se reunirá com o presidente do Parlamento, Gianfranco Fini, e no começo da manhã de quarta-feira com o presidente italiano, Giorgio Napolitano. Na quarta-feira em Paris, dirá ao presidente francês suas ideias para retomar o processo de paz com os palestinos e com a Síria.

O premiê israelense pedirá a Sarkozy que a comunidade internacional pressione os palestinos para que retomem as negociações sem interromper a construção nos assentamentos judaicos.

As negociações com os palestinos estão interrompidas desde o final de 2008, devido à antecipação das eleições em Israel, e quase um ano depois da conferência de Annapolis, na qual se aceitou a fórmula de dois Estados para dois povos, que Netanyahu tenta evitar.