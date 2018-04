Neve em Cabul impede visita de Karzai ao Afeganistão O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, foi forçado a adiar uma visita ao Paquistão na quinta- feira, devido à neve na capital afegã. Karzai devia se encontrar com o presidente do Paquistão, Asif Ali Zarari, e com o primeiro-ministro, Yousuf Raza Gilani, em uma visita curta ao país. "Ele não vem hoje. A nova data será anunciada mais tarde", disse uma autoridade do ministério das Relações Exteriores à Reuters. Ele disse que os novos planos serão anunciados depois que Zardari retornar de uma visita de quatro dias à China, que começa na sexta- feira. O Paquistão e o Afeganistão são aliados cruciais dos Estados Unidos em sua luta contra a Al Qaeda e o Taliban -- e ambos vão mandar seus ministros das Relações Exteriores a Washington na semana que vem, para participarem de uma revisão da política norte-americana na região, ordenada pelo presidente dos EUA, Barack Obama. A revisão deve ser finalizada antes de uma cúpula da Otan, em abril. O enviado especial de Obama aos dois países, Richard Holbrooke, esteve em ambos, assim como a Índia, em sua primeira visita à região, neste mês. As relações entre Islamabad e Cabul têm sido atrapalhadas pelas incursões entre fronteiras de militantes, vindos de santuários do lado paquistanês. Mas os laços melhoraram desde que o governo civil subiu ao poder no Paquistão, no ano passado. Zardari visitou Cabul no ano passado. (Por Zeeshan Haider)