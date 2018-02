Nigeriano deu informações sobre terrorista foragido no Iêmen, dizem EUA

Um oficial norte-americano afirmou nesta quinta-feira, 4, que o nigeriano responsável pelo ataque falido a um voo com destino a Detroit no Natal forneceu informações de inteligência sobre um clérigo muçulmano radical escondido no Iêmen.

Umar Farouk Abdulmutallab tem cooperado com o FBI. Ele deu informações sobre Anwar al-Awlaki, um clérigo nascido nos Estados Unidos que se tornou um proeminente militante da Al-Qaeda. O oficial falou em condição de anonimato para poder discutir a investigação ainda em andamento.

A cooperação de Abdulmutallab na localização de al-Awlaki poderia fornecer novas pistas para autoridades que tentam capturá-lo ou matá-lo nas remotas montanhas do Iêmen. Al-Awlaki está relacionado aos ataques de 11 de setembro.