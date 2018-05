Ninguém deve intervir no governo iraquiano, diz Maliki

O primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, rebateu nesta quarta-feira, 22, as críticas de Washington sobre o seu governo afirmando que ninguém tem o direito de estabelecer regras para a sua administração. Veja Também: EUA alertam para deterioração da segurança em Basra Queda de helicóptero dos EUA no Iraque mata 14 soldados O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declarou na terça que estaria "frustrado" com a inabilidade política dos líderes iraquianos em reduzirem as divisões políticas e a violência no país árabe, sob ocupação militar americana desde 2003. Ele disse ainda que cabe ao povo iraquiano decidir se substitui o atual premiê por outros líderes políticos. Maliki culpou a campanha presidencial americana pelas recentes declarações do governo americano e de outras lideranças políticas do país. "Ninguém tem o direito de impor regras para a administração iraquiana. Ela foi eleita pelo seu povo", disse o premiê durante a entrevista coletiva em Damasco, Síria, onde encerrou a sua viagem de três dias no país inimigo dos EUA. Em um comunicado no qual algumas partes de um discurso de Bush foram liberadas, o presidente americano mostrou desapontamento com o trabalho do governo iraquiano para a reconciliação entre muçulmanos xiitas e sunitas, no que ele definiu como "um difícil experimento de democracia no Oriente Médio." Na segunda-feira, o senador democrata Carl Levin, que esteve recentemente na zona de guerra no Iraque, disse que é crescente a frustração com a incompetência do governo iraquiano apoiado pelos Estados Unidos. Levin instou com urgência o Parlamento iraquiano a afastarMaliki e substituí-lo por um primeiro-ministro menos sectário. Maliki é muçulmano xiita e foi acusado de trabalhar contra a minoria sunita do Iraque. Segundo a BBC, durante a viagem à Síria, nesta terça-feira, Maliki pediu maior cooperação com o país para enfrentar os desafios do Iraque. O primeiro-ministro falou com a imprensa antes de se reunir com o presidente sírio, Bashar al-Assad. Esta é a primeira visita de Maliki para a Síria desde que assumiu o governo do Iraque, no ano passado. Recentemente o premiê visitou Irã e Turquia. Assad disse que, apesar das desavenças passadas entre Iraque e Síria, o governo de Damasco pretende apoiar iniciativas de estabilização do Iraque. O governo dos Estados Unidos tem acusado o Irã e a Síria de apoiar grupos armados no Iraque. Os dois países negam as acusações.