Nova bandeira iraquiana é erguida pela primeira vez A nova bandeira temporária do Iraque foi erguida no parlamento do país pela primeira vez nesta terça-feira, numa ruptura simbólica com o passado, embora muitos iraquianos estejam infelizes por seu antigo símbolo ter sido substituído. O primeiro-ministro Nuri al-Maliki presidiu o hastiamento da bandeira do lado de fora do seu escritório na fortificada Zona Verde, em Bagdá, durante cerimônia assistida por membros do governo e dignitários. O parlamento decidiu no mês passado adotar a nova bandeira, que é muito similar à anterior, uma medida há tempos pedida pela minoria curda que afirmava que a velha bandeira trazia lembranças da brutalidade do regime de Saddam Hussein. Oficiais curdos se recusavam a erguer a antiga bandeira, que era proibida na região curda no norte do Iraque. "(A nova bandeira) será erguida pelo Iraque, no Curdistão, e de norte a sul", afirmou o porta-voz do governo, Ali al-Dabbagh. Contudo, este pode não ser o caso. Oficiais em pelo menos uma cidade, Falluja, a oeste da província de Anbar, que já teve um forte insurgência sunita, disseram que não hastear a nova bandeira. "Isso é um desastre... Eu estou usando a bandeira antiga em meu escritório e na minha casa", disse à Reuters o prefeito de Falluja, Saad Rasheed, no mês passado. Muitos iraquianos preferem que o governo se concentre em melhorar os serviços básicos como eletricidade e água, que funcionam apenas por certos períodos apesar das melhoras em segurança nos últimos meses. (Reportagem de Aws Qusay)