Novo atentado com mulher suicida mata 3 em Bagdá Uma mulher suicida explodiu uma bomba no centro de Bagdá neste domingo matando pelo menos três pessoas e ferindo outras quatro, informou a polícia. O ataque aconteceu em uma loja numa área de venda de material elétrico, depois que a mulher, vestindo um colete com explosivos, conseguiu escapar de uma barreira policial. No início do mês, duas mulheres-bomba --que autoridades iraquianas e norte-americanas afirmaram terem deficiência mental-- mataram 99 pessoas em dois mercados de animais de estimação lotados, na capital do Iraque. No atentado deste domingo, a polícia não identificou sinais de deficiência na mulher suicida.