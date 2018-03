Novo negociador nuclear do Irã reúne-se nesta 3a com UE O novo líder das negociações nucleares do Irã dirigiu-se a Roma nesta terça-feira para encontrar diplomatas ocidentais, que tentarão descobrir se Teerã endureceu sua posição sobre seu programa atômico. As conversas deveriam acontecer entre o chefe da política externa da União Européia (UE), Javier Solana, e Ali Larijani, cuja renúncia como chefe de negociações nucleares do Irã foi anunciada no sábado. Agora Larijani comparecerá à reunião junto com seu substituto, Saeed Jalili -- aliado próximo do presidente Mahmoud Ahmadinejad que prometeu não ceder em relação às intenções do Irã de deter tecnologia nuclear. De acordo com analistas, a nomeação de Jalili pode sinalizar uma radicalização da postura do país sobre seus planos nucleares.