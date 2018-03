Número 2 da al-Qaeda no Iraque é morto em ataque, dizem EUA

O número 2 da Al-Qaeda no Iraque, o marroquino Abu Qaswarah, foi morto na cidade de Mossul, ao norte do país, conforme disseram os Estados Unidos nesta quarta, 15. A morte do líder foi um duro golpe para a rede terrorista. Os comandantes americanos alertaram que ainda resta uma ameaça significativa, apesar dos recentes ganhos em segurança. Também conhecido como Abu Sara, Qaswarah foi morto em um ataque americano a um prédio que servia como célula de comando da Al-Qaeda em Mossul. O líder insurgente se tornou sênior do braço da organização no país em junho de 2007 e tem laços históricos com o fundador da AQI, Abu Musab al-Zarqawi e líderes da Al-Qaeda no Afeganistão e Paquistão. O exército americano disse que Qaswarah - um dos cinco insurgentes mortos no ataque - foi identificado sem dificuldades. Informaram também que ele treinou com a Al-Qaeda no Afeganistão e esteve à frente da imigração clandestina de terroristas estrangeiros para norte do Iraque, onde se tornariam homens-bomba. "Abu Qaswarah matou declaradamente terroristas estrangeiros que queriam voltar a seus países ao invés de atacar cidadãos iraquianos", disse o porta voz do exército Patrick Driscoll. O anúncio poderia indicar que a liderança da Al-Qaeda no Iraque manteve a presença no país devastado pela guerra em meio a notícias recentes de que muitos se refugiaram no Afeganistão e Paquistão, onde os conflitos têm aumentado. Abu Qaswarah foi descrito pelo exército americano como o "líder carismático da AQI, que mobilizou a organização durante um período conturbado". Os militares afirmam que a morte de Qaswarah vai gerar um grande rompimento na rede de terrorismo, principalmente ao norte do país.