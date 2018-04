Número de ataques em Bagdá caiu 80%, dizem militares Os ataques realizados por milícias e insurgentes na cidade de Bagdá diminuíram 80 por cento desde o final de 2006, e muros de concreto que isolam algumas regiões da capital iraquiana podem ser derrubados em breve, afirmou uma autoridade do Exército do país neste sábado. O tenente-general Abboud Qanbar disse que o sucesso de medidas de repressão batizadas como "Operação Impondo a Lei" foram efetivas no controle da violência das disputas entre a maioria xiita e a minora sunita que dominava o país durante o governo de Saddam Hussein. "Numa época em que não se ouvia outra coisa que não explosões, disparos de tiros e os gritos de mães e pais e filhos, e quando eram vistos corpos queimados e desmembrados, a população de Bagdá esperava pela Operação Impondo a Lei", afirmou Qanbar a repórteres. Qanbar citou o número de corpos encontrados nas ruas da capital iraquiana como um indicador do sucesso da operação. Nas seis últimas semanas de 2006, foram abandonados 43 cadáveres na cidade por dia, em meio a confrontos entre grupos sectários que acenavam com a possibilidade do início de uma guerra civil. Em 2008, o número caiu para 4 por dia até 12 de fevereiro, segundo Qanbar, que coordenou o plano lançado pelo primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki. "Diversas atividades inimigas" também sofreram uma queda de 75 a 80 por cento desde a implantação da operação, acrescentou o tenente-general. A construção de muros de concreto de aproximadamente 3,5 metros de altura em alguns bairros da cidade foi essencial para o sucesso do plano. As paredes foram projetadas com o objetivo de impedir a utilização de carros-bomba, que transformaram mercados e áreas públicas abertas em campos de extermínio. No entanto, ao mesmo tempo em que proporcionaram segurança, também isolaram comunidades inteiras, transformando-as em grandes prisões, segundo moradores. Qanbar avaliou que os muros podem ser derrubados "nos próximos meses" e previu que as condições melhores em Bagdá refletiriam em mais segurança em outras regiões. "CORAÇÃO SAUDÁVEL" "A continuidade da segurança em Bagdá elevará diretamente a segurança nas províncias, particularmente naquelas ao redor de Bagdá. Se o coração for saudável, o corpo também será", concluiu. Os Estados Unidos dizem que houve um recuo de 60 por cento na quantidade de ataques no Iraque desde junho, em razão de ações de repressão, de uma tropa extra de 30 mil soldados norte-americanos e de um cessar-fogo ordenado pelo clérigo xiita e líder de milícia Moqtada al-Sadr. Também foi essencial para a queda na violência no país a decisão de líderes tribais sunitas de se voltarem contra a Al Qaeda no fim de 2006 e de formar unidades de segurança locais. Elas são responsáveis pela vigilância e oferecem informações sobre esconderijos de militantes. (Reportagem adicional de Michael Holden e Mohammed Abbas)