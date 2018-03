Número de civis mortos no Iraque cai a menor nível em 4 anos O número de civis mortos no Iraque caiu em junho apesar de alguns grandes atentados, mostraram dados divulgados pelo governo iraquiano na terça-feira. Esse é o menor nível de violência registrado no país nos últimos quatro anos. Os números surgem no momento em que os militares norte-americanos encontram-se perto de completar a retirada de mais de 20 mil soldados que foram enviados ao Iraque no começo de 2007 a fim de evitar que o país mergulhasse em uma guerra civil total& Os dados, do Ministério da Saúde, mostraram que 448 civis foram mortos em junho, contra 505 em maio. A cifra de maio já havia representado uma queda em relação a abril (968 mortes), mês no qual se intensificou o conflito entre milícias xiitas e as forças de segurança iraquianas. O número de soldados norte-americanos mortos no Iraque aumentou para 29 em junho (de 19 em maio), segundo o site independente icasualties.org, que acompanha a quantidade de baixas sofridas pelos EUA. A cifra de maio é a mais baixa desde a invasão liderada pelos norte-americanos, em 2003. Em junho do ano passado, 101 soldados dos EUA haviam sido mortos. A guerra iniciada cinco anos atrás já matou mais de 4.000 militares norte-americanos e dezenas de milhares de iraquianos. Apesar da queda na violência, generais dos EUA ressaltaram que os avanços são tanto frágeis quanto reversíveis. Isso ficou claro em março e em abril, quando ofensivas do governo contra milícias xiitas provocaram uma onda de violência na capital do país, Bagdá, e em outras cidades. Em um dos grandes atentados realizados no mês passado, um caminhão-bomba matou 63 pessoas em Bagdá, no dia 17 de junho. Esse tipo de ataque, que era comum em 2006 e na primeira metade de 2007, tornou-se agora relativamente raro. Autoridades dos EUA atribuem a mudança de cenário à decisão do presidente norte-americano, George W. Bush, de enviar um contingente adicional de soldados ao Iraque, à rebelião de líderes tribais sunitas contra a Al Qaeda e a um cessar-fogo selado com o clérigo xiita anti-EUA Moqtada al-Sadr. Os militares norte-americanos afirmaram em maio que o nível de violência havia ficado em seu patamar mais baixo. Isso permitiu que os EUA continuassem retirando as forças adicionais enviadas por Bush no ano passado. As últimas das cinco brigadas de combate suplementares enviadas ao Iraque devem partir neste mês, reduzindo o número total de soldados norte-americanos para 140 mil, ou algo bastante semelhante ao contingente verificado antes do aumento das forças. O número de soldados norte-americanos estacionados no Iraque é uma das grandes questões em debate nas eleições presidenciais dos EUA. O candidato democrata ao cargo, Barack Obama, promete retirar os militares do Iraque nos 16 meses seguintes à sua posse caso vença o pleito de novembro. O candidato republicano, John McCain, diz que o envio do contingente extra ajudou a dar maior estabilidade ao Iraque. McCain considera "imprudentes" as promessas dos democratas de retirar os soldados rapidamente.