Número de mortos por desabamento no Irã sobe para 11 O número de mortos no colapso de um prédio em Teerã subiu para 11, informou a agência de notícias iraniana ISNA na terça-feira, um dia depois do departamento de bombeiros da capital anunciar a retirada de três corpos dos escombros. Três pessoas envolvidas na construção do prédio residencial de sete andares, que desabou na manhã de segunda-feira, foram presas, segundo o jornal Resalat. Autoridades não estavam imediatamente disponíveis para comentar as informações. O procurador-geral de Teerã, Saeed Mortazavi, disse na segunda-feira que cerca de 20 operários estavam no prédio quando ele desabou, o que sugere que o número de mortos deve aumentar. Ele disse que os proprietários do edifício receberam ordens para demolir o prédio quando ele começou a entrar em colaposo há um mês e que os operários tentavam salvar estruturas de janelas e equipamentos. Uma testemunha da Reuters disse que o prédio desabou e transformou-se em uma montanha de escombros. Equipes de resgate vasculhavam os destroços enquanto cães farejadores procuravam por vítimas ou sobreviventes. Teerã, cidade de 12 milhões de habitantes, tem vivido um boom na construção nos últimos anos, com construtoras correndo para atender a demanda do quarto maior produtor mundial de petróleo. (Reportagem de Parisa Hafezi)