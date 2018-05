Número de tropas dos EUA no Iraque é o mais alto da história

Os Estados Unidos têm mais soldados no Iraque hoje que em qualquer outro momento da guerra, com um contingente total de cerca de 162 mil pessoas, disse o Pentágono na terça-feira. O porta-voz do Pentágono Bryan Whitman disse que o montante deve-se em parte à troca de turno entre as unidades. As novas unidades atuam junto com as que serão substituídas durante algum tempo, dentro do revezamento de soldados. Segundo Whitman, o total de tropas costuma flutuar, mas o recorde anterior tinha sido de 161 mil pessoas em janeiro de 2005, quando o Iraque realizou eleições gerais. O presidente dos EUA, George W. Bush, determinou em janeiro que fossem enviados para o Iraque mais 30 mil soldados, principalmente para conter os conflitos sectários em Bagdá. De acordo com Whitman, descontando o movimento das unidades, o total é de cerca de 157 mil soldados. Desde o início da guerra, em 2003, mais de 3.680 soldados dos EUA e dezenas de milhares de iraquianos morreram no Iraque. (Reportagem de Andrew Gray)