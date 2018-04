O dia em que o vazador foi vazado

Veja também:

Se antecipando ao horário imposto das 19 horas de Brasília, a rede deu as informações meia hora antes de meios ao redor do mundo que também tinham os relatórios, tais como: The Guardian (Reino Unido), The New York Times (Estados Unidos), Der Spiegel (Alemanha), Le Monde (França), CNN (EUA), BBC (Reino Unido), e outros.

Com o vazamento antes do previsto, o Wikileaks acabou permitindo todos os outros meios noticiosos a publicar os documentos, o maior vazamento da história dos Estados Unidos.

Os relatórios revelam um número de baixas civis bem maior do que o oficial: segundo a Al Jazeera, os relatórios dão conta de 109.000 mortes desde o início do conflito até o fim de 2009, 63% dela de civis.

Além disso, o Exército americano também teria encoberto torturas nas prisões iraquianas, e o primeiro-ministro iraquiano, Nuri al Maliki, teria ordenado a formação de "equipes encarregadas de perpetrar torturas e matanças".

Os relatórios também apontam a Guarda Revolucionária do Irã como ajudante da insurgência islâmica iraquiana.