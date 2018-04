Obama deve decidir em breve sobre tropas no Afeganistão A decisão do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre o volume de tropas no Afeganistão deve sair nos próximos dias, e não semanas, disse seu porta-voz na segunda-feira. "A revisão do presidente pode vir em breve", disse o porta-voz Robert Gibbs a jornalistas a bordo do Air Force One, denominação dada ao avião em que viaja o presidente. Questionado sobre se a decisão viria em dias ou semanas, ele disse: "Eu não acho que isso seja algo que envolva semanas". Ele disse que o presidente trabalharia em coordenação com líderes militares e conselheiros para desenvolver uma política para o Afeganistão.