Obama diz a israelenses que atividade de assentamentos prejudica paz

Mas Obama também insistiu que este é o momento certo para o mundo árabe começar a normalizar as relações com o Estado judeu.

"Os israelenses devem reconhecer que a contínua atividade de assentamentos é contraproducente para a causa da paz, e que uma Palestina independente deve ser viável, que fronteiras reais deverão ser delineadas", afirmou Obama, em um discurso transmitido pela televisão.

Obama, que tem aliado seu esforço por uma abordagem israelense mais conciliadora frente aos palestinos com uma reafirmação de seu compromisso com a segurança de Israel, também prometeu que o governo norte-americano vai "fazer o que for necessário para impedir que o Irã obtenha armas nucleares".

(Reportagem de Matt Spetalnick)