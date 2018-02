Obama intermedeia reaproximação entre Israel e Turquia

A reaproximação pode ajudar a coordenação regional a conter o alastramento da guerra civil síria e amenizar o isolamento diplomático de Israel no Oriente Médio, num momento em que o país enfrenta desafios impostos pelo programa nuclear do Irã.

Em um comunicado divulgado pela Casa Branca poucos minutos antes de Obama terminar uma visita a Israel, o presidente disse que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seu homólogo turco, Tayyip Erdogan, tinham falado por telefone.

"Os Estados Unidos valorizam profundamente nossas parcerias próximas com a Turquia e Israel, e damos enorme importância à restauração das relações positivas entre eles a fim de avançar na paz e segurança regionais", disse Obama.

A primeira conversa entre os dois líderes desde 2011, quando Netanyahu telefonou para oferecer ajuda depois que um terremoto atingiu a Turquia, deu a Obama um triunfo diplomático em uma visita a Israel e aos territórios palestinos, na qual não ofereceu nenhum plano novo para reviver as negociações de paz congeladas por quase três anos.

O telefonema de 30 minutos foi feito em um trailer na pista do aeroporto de Tel Aviv, onde Obama e Netanyahu se reuniram antes de o presidente subir a bordo do Air Force One para a Jordânia, disseram autoridades norte-americanas.

Israel cedeu a uma exigência antiga de Ancara, que já foi um parceiro estratégico próximo, de se desculpar oficialmente pelas mortes a bordo da embarcação turca Mavi Marmara, abordada por marines israelenses que interceptaram a flotilha que desafiava um bloqueio naval israelense à Faixa de Gaza administrada por palestinos.

"O primeiro-ministro Netanyahu expressou suas desculpas ao povo turco por um erro que pode ter levado a muitas mortes, e concordou em finalizar o acordo para indenização", disse um comunicado oficial israelense.

Netanyahu e Erdogan "concordaram em restaurar a normalidade entre os dois países, incluindo a volta dos embaixadores (a seus postos)", acrescentou a nota.

Uma autoridade norte-americana disse que "Erdogan aceitou o pedido de desculpas em nome da Turquia".

LAÇOS FRAGILIZADOS

Ancara expulsou o embaixador de Israel e congelou a cooperação militar depois que um relatório da ONU sobre o incidente no Mavi Marmara, divulgado em setembro de 2011, exonerou em grande parte o Estado judeu.

Israel já havia se recusado a pedir desculpas aos turcos, dizendo que isso seria admitir a culpabilidade moral e iria provocar processos contra seus soldados.

Expressando até agora apenas "pesar" pelo incidente no Mavi Marmara, Israel tinha se oferecido a pagar o que chamou de "fundo humanitário", através do qual as vítimas e seus parentes seriam indenizados.

Uma fonte no gabinete de Netanyahu disse que abrir um novo capítulo com a Turquia "pode ser muito, muito importante para o futuro, em relação ao que acontece na Síria, mas não apenas o que acontece com a Síria".

(Reportagem adicional de Dan Williams, Crispian Balmer e Matt Spetalnick)