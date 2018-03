Obama toma café com soldados americanos

O candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, tomou café-da-manhã com soldados americanos desdobrados em Cabul, e deve se reunir, neste domingo, com o presidente afegão, Hamid Karzai, informou à Efe uma fonte do Palácio Presidencial. Obama tomou café com militares da coalizão liderada pelos EUA no Afeganistão. Ele aterrisou ontem em Cabul, e se deslocou à base aérea de Bagram, nos arredores da capital, para depois visitar as tropas norte-americanas desdobradas na base de Jalalabad, situada na província oriental de Nangarhar. Após seu encontro com os soldados, Obama se reunirá com Karzai, assim como com membros da sociedade civil afegã, segundo a fonte. Obama chegou ao Afeganistão como membro de uma delegação de senadores americanos, dentre os quais figuram Jack Reed e Chuck Hagel. Dos quase 53 mil militares da Otan desdobrados no Afeganistão, cerca de metade é americana, e Washington tem ainda sob comando direto outros 12 mil soldados. O candidato democrata iniciou ontem, no Afeganistão, uma viagem que o levará a vários países da Europa e do Oriente Médio, dentre os quais Israel, Jordânia, Alemanha e Reino Unido.