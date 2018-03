Ofensiva afegã tenta afastar talebans de Kandahar

As tropas afegãs e da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) assumiram o controle de cinco povoados do distrito de Argandhab (sul do Afeganistão), onde na quarta-feira começou uma operação para afastar os talebans das cercanias da cidade de Kandahar. "As tropas estão avançando com precaução", informou em comunicado o Ministério de Defesa afegão. Os talebans assumiram o controle de vários povoados a apenas 20 quilômetros da cidade de Kandahar (sul), a segunda mais importante do país, e cuja principal prisão foi invadida por insurgentes em 13 de junho, em incidente que terminou com a libertação de centenas de prisioneiros. A operação começou na quarta-feira de manhã, na margem oeste do rio Argandhab, e já resultou na morte de dois soldados do Exército afegão e três talebans, em um tiroteio, enquanto outros 20 supostos insurgentes perderam a vida em um bombardeio da aviação da Otan. Milhares de soldados afegãos estão já postados na zona, e contam com ajuda das tropas da Isaf, cujas autoridades asseguraram que a cidade de Kandahar está "sob controle firme" do Governo. Com sua ação em Argandhab, os combatentes talebans ameaçam não só a cidade de Kandahar, mas também a rota estratégica que une Cabul com as cidades do sul e do oeste do país. Kandahar é um dos redutos tradicionais dos talebans no Afeganistão, um país no qual mais de 1.600 pessoas morreram de forma violenta no ano de 2008.