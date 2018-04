Oficiais dizem que Kadima poderia formar coalizão com Likud

Três dias depois das eleições - e com 100% dos votos apurados -, os israelenses ainda não sabem como será o novo governo. As negociações políticas avançam e parecem indicar que quem levará a melhor é o ex-premiê Binyamin "Bibi" Netanyahu, líder do partido de direita Likud, que ficou em segundo lugar, com 27 das 120 cadeiras do Parlamento. Assessores da sua rival, a chanceler Tzipi Livni, do partido de centro Kadima, admitiram que a legenda poderia participar de um governo de coalizão com Netanyahu em troca de Ministérios considerados chave no gabinete. Veja também: Perfil: Livni, a 'senhora limpa' da política israelense Perfil: Netanyahu tenta reconduzir direita israelense ao poder Enviado do 'Estado' comenta expectativas Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel Conheça os principais partidos israelenses A decisão abriria caminho para Bibi ser o novo premiê, apesar de o Kadima ter conseguido 28 cadeiras no Parlamento. Segundo oficiais do partido, a legenda abriria mão da oposição para obter as pastas de Relações Exteriores - atualmente comandada por Livni -, e da Defesa para o atual ministro dos Transportes Shaul Mofaz, ou a chancelaria e a Educação. Segundo o jornal Haaretz, nas reuniões dos últimos dias, Livni afirmou que não seria possível formar um governo de unidade real depois que Netanyahu formar uma coalizão com 65 das 120 cadeiras do Parlamento. Uma pessoa próxima a Netanyahu disse na quinta-feira que se o Kadima concordar em participar de uma coalizão sob o comando do líder do Likud, o ex-premiê abriria mão de um dos partidos que o apoiariam para não formar uma aliança de 93 cadeiras. Fontes do Kadima afirmam que Netanyahu teria problemas com a exigência dos centristas em ficar com a pasta da Educação, já que afirmou em campanha que o Likud cuidaria do Ministério. (Com O Estado de S. Paulo)